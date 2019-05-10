В Клайпеде 15-летнего сбили два автомобиля, ехавшие на красный свет

8 мая, в 18.06 ч., поступило сообщение о ДТП в Клайпеде на перекрестке улиц Смильтялес и Е.Симонайтите, во время которого пострадал человек.
Greitoji pagalba
© DELFI / Andrius Ufartas

Женщина 1989 г.р. за рулем Volvo S80 выехала на перекресток на красный свет и сбила 15-летнего пешехода (2003 г.р.).

После этого пострадавшего зацепило еще одно транспортное средство - ехавший на красный свет по второй полосе Ford Galaxy, которым управлял мужчина (1981 г.р.). У водителя Ford Galaxy нет прав на вождение.

Пострадавшего увезли в больницу. Оба водителя были трезвыми. В больнице у пострадавшего диагностировали: травму головы, сотрясение мозга, перелом копчика, раны на ступне, многочисленные ушибы и царапины на теле. Юноша был помещен в реанимацию.

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