В Киргизии, в государственном природном парка Ала-Арча со скалы упал литовский альпинист, спасатели ищут упавшего, сообщает 15min.
© Shutterstock nuotr.

По предварительным данным, на пик Свободная Корея поднимались двое литовцев. Причина несчастья неясна.

Один альпинист получил переломы ног, ему удалось добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить о несчастье. Судьба второго альпиниста неизвестна.

Путешественник и альпинист Саулюс Дамулявичюс сказал, kadчто это технический маршрут, а оба альпиниста – опытные, они прежде уже бывали в этом районе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Киргизии со скалы упал литовский альпинист, ведутся поиски (1)

В Киргизии, в государственном природном парка Ала-Арча...

В Вильнюсе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя (3)

15 февраля , в 21.25 ч., в Вильнюсе , на ул. Олимпечу...

В Вильнюсе автомобиль такси сбил ребенка (1)

15 февраля вечером в Вильнюсе, на ул. Лукишкю, автомобиль...

На окраине Вильнюса в ДТП пострадали два человека

15 февраля, в 14.32 ч., в полицию сообщили о том, что в...

В Вильнюсском районе нетрезвый водитель насмерть сбил женщину (4)

14 февраля, около 18 ч., в деревне Лита ( Вильнюсский район...

TOP новостей

Всем сердцем вместе: вдохновляющее письмо Ландсбергиса (66)

Находящийся в больнице председатель Верховного совета...

Президент Литвы сказала, что значат вывешенные жителями флаги (147)

Поздравляя жителей Литвы со столетним юбилеем...

Экономист призывал эмигрантов вернуться в Литву (48)

"Развитие литовской экономики в последние 10 лет - это...

В Вильнюсе состоялось праздничное шествие (167)

По случаю 100-летия восстановления Литовского...

Ландсбергис поделился идеей, как остановить эмиграцию (107)

Архитектор свободы Литвы , историк искусства, музыки и...