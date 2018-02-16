По предварительным данным, на пик Свободная Корея поднимались двое литовцев. Причина несчастья неясна.

Один альпинист получил переломы ног, ему удалось добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить о несчастье. Судьба второго альпиниста неизвестна.

Путешественник и альпинист Саулюс Дамулявичюс сказал, kadчто это технический маршрут, а оба альпиниста – опытные, они прежде уже бывали в этом районе.