В Кибартай задержали белорусские сигареты из Калининградской области

Таможенники сообщили, что груз на сумму больше 2 млн. евро был спрятан между официально задекларированным грузом упаковочной пленки.
Это самая крупная контрабанда, задержанная Литовской таможней в этом году.
В прошлую пятницу, в 11 ч. в Кибартай на тягаче Man приехал гражданин России Д.С. и декларировал, что едет через Литву транзитом, везет упаковочную пленку. Однако груз вызвал у таможенников подозрение: в документах было указано, что адресат и адресант одна и та же компания.
Машину проверили при помощи рентгена и выяснили, что рулоны с пленкой везут лишь для прикрытия контрабандного груза.
По предварительным данным, в Литву пытались ввезти 675 000 пачек белорусских сигарет Fest и NZ Gold, стоимость которых со всеми налогами составляет – 2,146 млн. евро.
Начато расследование. Водитель фуры был задержан. 3 февраля суд разрешил взять его под стражу на 2 месяца.
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