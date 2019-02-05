В последнее время в Литву все чаще нелегально ввозят контрабандные белорусские сигареты через Калининградскую область. Эта тенденция подтвердилась и 1 февраля, когда в Кибартай был задержан тягач, в котором обнаружили 675 000 пачек сигарет.

Таможенники сообщили, что груз на сумму больше 2 млн. евро был спрятан между официально задекларированным грузом упаковочной пленки.

Это самая крупная контрабанда, задержанная Литовской таможней в этом году.

В прошлую пятницу, в 11 ч. в Кибартай на тягаче Man приехал гражданин России Д.С. и декларировал, что едет через Литву транзитом, везет упаковочную пленку. Однако груз вызвал у таможенников подозрение: в документах было указано, что адресат и адресант одна и та же компания.

Машину проверили при помощи рентгена и выяснили, что рулоны с пленкой везут лишь для прикрытия контрабандного груза.

По предварительным данным, в Литву пытались ввезти 675 000 пачек белорусских сигарет Fest и NZ Gold, стоимость которых со всеми налогами составляет – 2,146 млн. евро.

Начато расследование. Водитель фуры был задержан. 3 февраля суд разрешил взять его под стражу на 2 месяца.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Кибартай задержали белорусские сигареты из Калининградской области

В последнее время в Литву все чаще нелегально ввозят...

В столице в ДТП попал нетрезвый водитель

В понедельник поздно вечером в Вильнюсе водитель Audi...

Водолазы обнаружили в Вильняле тело убитой девушки (6)

5 февраля утром водолазы продолжили поиски тела...

В Мариямпольском районе - лобовое столкновение автомобилей: погибла женщина (1)

Департамент полиции информирует, что в Мариямпольском...

Полиция выяснила - девушка из Вильнюса была убита, ее тело брошено в реку (15)

Полиция пока не рассказывает подробности гибели...

TOP новостей

Список самых востребованных специальностей в Литве: этим специалистам долго работу искать не надо (27)

Служба занятости Литвы объявила, представители каких...

Разведка: России не удается заполучить в Литве желаемое политическое влияние (116)

Литовская разведка утверждает, что России не удается...

ДГБ Литвы не располагает данными о вмешательстве России в выборы (25)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы утверждает,...

Науседа представил команду, призывает менять политкультуру в Литве (11)

В понедельник кандидат в президенты Литвы Гитанас...

В Клайпеде тестируют технологию, которая поможет отучить пользоваться телефонами на пешеходных переходах (5)

Начало года – самое опасное время для участников...