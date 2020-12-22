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Полиция разыскивает пропавшего без вести воспитанника дома опеки в Кибартай (Вилкавишкский район) Томаса Арлавичюса (2005 г.р.).
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 8-700 63430, 8 655 47 280 или 112.
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