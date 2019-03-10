Предполагается, что в самолете летели 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Катастрофа произошла в воскресенье, в 8.44 по местному времени.
"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких", — сообщил премьер-министр Эфиопии в Twitter.
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