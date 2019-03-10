Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и восемью членами экипажа потерпел крушение по пути в Кению, сообщает BBC.
Ethiopian Airlines
© AFP / Scanpix

Предполагается, что в самолете летели 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Катастрофа произошла в воскресенье, в 8.44 по местному времени.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких", — сообщил премьер-министр Эфиопии в Twitter.

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