Предполагается, что в самолете летели 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Катастрофа произошла в воскресенье, в 8.44 по местному времени.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких", — сообщил премьер-министр Эфиопии в Twitter.