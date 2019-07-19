Подозреваемый с места происшествия уехал на автомобиле Opel Zafira. Полиция задержала его в Плунгесском районе. Сосед подозреваемого сказал, что в Плунгесском районе - родина пожилого фермера.

Начальник полиции Кельмесского района Далюс Пракурайтис сказал DELFI, что конфликт произошел между членами семьи.

Пострадавший пасынок к приезду скорой помощи был в сознании. Его доставили в больницу. Мужчину оперируют.

По словам Пракурайтиса, скорую вызвали другие находившиеся в доме родственники. Семья, в которой произошла трагедия - неасоциальная, раньше в поле зрения полиции не попадала, во время инцидента дома пьянки не было.

По предварительным данным, подозреваемый был трезвым. Полиция выясняет причины трагедии.

Староста Пакражантиса Альфонсас Сакалаускас сказал DELFI, что это происшествие потрясло жителей. Семья, в которой произошла трагедия, была порядочной. Покойный и его отец были фермерами, много работали. Староста не мог даже предположить, что стало причиной трагедии.

Никаких версий не было и у жителей находящихся рядом деревень Альгенай и Стульгяй. Сосед проживавших на хуторе фермеров сказал DELFI, что часто общался с покойным.

"Мы помогали друг другу по хозяйству. Я не представляю, почему этот дедушка так поступил, я в шоке, такие жестокие происшествия бывают нечасто. У него есть еще два сына, но они живут отдельно. В доме, насколько я знаю, находилась еще жена покойного с двумя детьми", - сказал сосед.

Он рассказал, что на ферме работала вся семья. Ныне покойный мужчина купил сельскохозяйственную технику, его мать доила коров.

В деревне говорят, что убийство было совершено ночью, около полуночи, когда все спали. Говорят, что пожилой человек ночью встал, взял нож и воткнул его в сердце сына, потом убил жену, а затем бросился к пасынку.

"Покойный был хорошим человеком, непьющим, некурящим, много работал, помогал соседям, это было одно из самых больших хозяйств в деревне, у них было много коров. Пожилой человек тоже не пил, ездил с женой на велосипедах, вел здоровый образ жизни. Я слышал, что между ними были ссоры, но не могу понять, почему он так поступил, это ужасно", - сказал DELFI житель Альгенай.