9 января, в 12 ч., в Кельмесском районе, в деревне Шеймилаукис, жители заметили, что из незакрытой хозпостройки украли коробку, в которой было 295 000 евро.
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По данным полиции, коробка с деньгами была спрятана под сеном в незакрытой коробке. 290 000 евро принадлежали компании, а 5000 евро – человеку, который в ней работал.

В Кельмесском районе из незакрытой хозпостройки украли 295 000 евро

9 января, в 12 ч., в Кельмесском районе, в деревне...

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