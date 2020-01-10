9 января, в 12 ч., в Кельмесском районе, в деревне Шеймилаукис, жители заметили, что из незакрытой хозпостройки украли коробку, в которой было 295 000 евро.
По данным полиции, коробка с деньгами была спрятана под сеном в незакрытой коробке. 290 000 евро принадлежали компании, а 5000 евро – человеку, который в ней работал.
В Кельмесском районе из незакрытой хозпостройки украли 295 000 евро
9 января, в 12 ч., в Кельмесском районе, в деревне...
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