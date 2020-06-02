aA
1 июня вечером, в 22.10 ч. в Кельмеском районе, в доме, малолетний ребенок (2010 г.р.), защищая мать (1972 г.р.), ножом ранил своего отца (1970 г.р.).
Пострадавший был ранен в руку, он находится в больнице.
И мать, и отец ребенка были пьяны: в организме матери было 1,08 промилле, а отец не смог даже подуть в алкотестер.
Ребенка передали родственникам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В этом году отдых будет иным: поощряют местный туризм, но не всему бизнесу это поможет (10)
Очевидно, что отдых в этом году будет значительно...
Что происходит на автомобильном рынке Литвы: машину за 4500 евро просят отдать за 2500 (22)
В Литве понемногу смягчают карантин , поэтому...
Глава Минздрава: правительство необязательно будет руководствоваться критериями отзыва карантина (9)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига акцентирует,...
В Литве установлены 4 новых случая заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки в Литве установили четыре новых...
Болгария с 1 июня открыла свои границы для туристов из стран Балтии (3)
С 1 июня Болгария открыла свои границы для туристов из 29...