Департамент полиции сообщает, что авария произошла 14 декабря в 17.46 в Кельме, на улице Даряус и Гирено.
Автомобиль Renault Clio, которым вне службы управляла женщина-полицейский (1995 г.р.) ВПК Радвилишкисского р. сбил и ранил женщину, переходившую пешеходный переход (1941 г.р.).
Женщина была госпитализирована с различными телесными повреждениями.
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