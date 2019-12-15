Департамент полиции сообщает, что авария произошла 14 декабря в 17.46 в Кельме, на улице Даряус и Гирено.

Автомобиль Renault Clio, которым вне службы управляла женщина-полицейский (1995 г.р.) ВПК Радвилишкисского р. сбил и ранил женщину, переходившую пешеходный переход (1941 г.р.).

Женщина была госпитализирована с различными телесными повреждениями.