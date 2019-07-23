В Кедайняйском районе в колодец упал и погиб мужчина

Пожарным-спасателям сообщили, что на ул. Гедимино в колодец без воды (глубина колодца 6 м) упал мужчина. Пострадавший скончался.

К приезду полиции, мужчину уже достали из колодца.

Врачи подтвердили факт смерти мужчины.