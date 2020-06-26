По предварительным данным, в 1.25 ч. на 17-м км дороги Аристава–Кедайняй–Цинкишкис автомобиль Mercedes Benz C 180 врезался в ехавший в том же направлении Audi A4.
Audi A4 после столкновения съехал с дороги и врезался в дерево, а Mercedes Benz C 180 врезался в дом.
В ДТП погибли водитель (1998 г.р.) Audi A4 и пассажир 2001 г.р.
Водитель (1971 г.р.) Mercedes Benz C 180 был доставлен в больницу. Подозревают, что он был пьян.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители возмущены: стоянка около дома неожиданно стала платной (24)
При покупке квартиры в Вильнюсе актуален вопрос...
Годовщина смерти президента Бразаускаса: на официальной церемонии не было дочерей и вдовы
На Антакальнисском кладбище по случаю годовщины смерти...
В Литве увеличатся налоги для тех, кто сдает в аренду больше одной квартиры (20)
С 1 июля на каждый объект арендуемой недвижимости надо...
Экономист: это был самый непродолжительный кризис в истории Литвы (9)
Жители не переживают из-за своего финансового...
Работник больницы и ребенок заболели коронавирусом, в центре внимания - детсад (1)
За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у...