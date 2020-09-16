В Кедайняйском районе столкнулись два тягача и легковушка

Скопировать ссылку В Кедайняйском районе столкнулись два тягача и легковушка

aA

16 сентября, в 12.17 ч., поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в дер. Педжяй, на дороге A6 столкнулись тягачи Mercedes Benz (с польскими номерами), Volvo (с латвийскими номерами) и легковой автомобиль Mercedes Benz.