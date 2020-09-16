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16 сентября, в 12.17 ч., поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в дер. Педжяй, на дороге A6 столкнулись тягачи Mercedes Benz (с польскими номерами), Volvo (с латвийскими номерами) и легковой автомобиль Mercedes Benz.
В Кедайняйском районе столкнулись два тягача и легковушка
© DELFI

В результате ДТП погиб водитель легковушки (1994 г.р.). Водители тягачей, по предварительным данным, были трезвыми.

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