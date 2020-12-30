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30 декабря, в 17.21 ч., в Каунасском районе произошло необычное ДТП. Работник железно-дорожного вокзала Шилайняй сообщил, что товарный поезд столкнулся со стадом зубров.
По неофициальным данным, стадо было большим, погибло одно животное.
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