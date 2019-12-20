По Единому номеру помощи сообщалось о ДТП в Кедайняйском районе, на железнодорожной станции Дотнува, на ул. Стотес, столкнулись поезд и автомобиль.
© Kauno aps. VPK

Сообщение о ДТП поступила 19 декабря, в 21 ч. Сообщалось, что в ДТП люди не пострадали.

По предварительным данным, легковой автомобиль был оставлен на рельсах, в него и врезался поезд. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По сведениям полиции, поездом управлял трезвый машинист (1986 г.р.). Водитель VW Passat с места ДТП удалился. По предварительным данным, автомобилем управлял молодой человек (1992 г.р.), он был пьян - 2,73 промилле.

В Кедайняйском районе поезд столкнулся с автомобилем: машину на переезде оставил пьяный водитель
© Kauno aps. VPK

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В Кедайняйском районе поезд столкнулся с автомобилем: машину на переезде оставил пьяный водитель

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