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В Кедайняйском районе, в Ажитенай было обнаружено тело женщины в состоянии разложения, полиция подозревает, что это тело женщины, которую искали как пропавшую без вести с осени 2019 года.
В Кедайняйском районе обнаружено тело женщины, которую искали как пропавшую без вести
© AFP / Scanpix

Департамент полиции сообщает, что тело нашли в пятницу, около 10 ч., у речки в Ажитенай.

Подозревают, что это тело женщины 1941 г.р., которую с 29 ноября искали как пропавшую без вести.

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