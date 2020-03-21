В Кедайняйском районе обнаружено тело женщины, которую искали как пропавшую без вести

aA
В Кедайняйском районе, в Ажитенай было обнаружено тело женщины в состоянии разложения, полиция подозревает, что это тело женщины, которую искали как пропавшую без вести с осени 2019 года.
Департамент полиции сообщает, что тело нашли в пятницу, около 10 ч., у речки в Ажитенай.
Подозревают, что это тело женщины 1941 г.р., которую с 29 ноября искали как пропавшую без вести.
TOP новостей
Врач Морозовас: установленные случаи коронавируса надо помножить на десять (47)
После информации о коллеге, заболевшем коронавирусом, с...
В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса (84)
Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована...
Новая информация о скончавшейся в Литве пациентке: могла заразиться в больнице ведется расследование (1)
В пятницу в Укмергской больнице от коронавируса...
В Литве есть запас реагентов на несколько дней, завоз будет на следующей неделе
В Литве есть 1300 реагентов для проведения анализов на...
В пятницу в Литве выявили 20 случаев коронавируса один случай диагностирован после смерти пациента (5)
Минздрав Литвы сообщает, что ночью в Литве выявили 6...