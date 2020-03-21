В Кедайняйском районе обнаружено тело женщины, которую искали как пропавшую без вести

Скопировать ссылку В Кедайняйском районе обнаружено тело женщины, которую искали как пропавшую без вести

aA

В Кедайняйском районе, в Ажитенай было обнаружено тело женщины в состоянии разложения, полиция подозревает, что это тело женщины, которую искали как пропавшую без вести с осени 2019 года.