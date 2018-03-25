В 14.08 часов на номер Единого центра помощи 112 было получено сообщение о том, что в Кедайняйском районе, сянюнии Вилайняй, на водохранилище в Юодишкес в воде оказались два человека.

На место происшествия были высланы силы пожарных-спасателей. Одного из них спасатели еще успели спасти, другой утонул.