В воскресенье в Кедайняйском районе два человека провалились на водохранилище под лед.
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В 14.08 часов на номер Единого центра помощи 112 было получено сообщение о том, что в Кедайняйском районе, сянюнии Вилайняй, на водохранилище в Юодишкес в воде оказались два человека.

На место происшествия были высланы силы пожарных-спасателей. Одного из них спасатели еще успели спасти, другой утонул.

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