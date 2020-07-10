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10 июля, в 20.33 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили о том, что в Кедайняй, на ул. Прамонес, 8, открытым пламенем горит склад компании Kėdainių grūdai.
В Кедайняй загорелся склад с зерном
© Kėdainietis.lt

На место происшествия выехали пожарные-спасатели - 7 автоцистерн, автолестница.

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