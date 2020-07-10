В Кедайняй загорелся склад с зерном

aA
10 июля, в 20.33 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили о том, что в Кедайняй, на ул. Прамонес, 8, открытым пламенем горит склад компании Kėdainių grūdai.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели - 7 автоцистерн, автолестница.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За высокую мораль: президент Литвы подписал указ о статусе Лукишкской площади (40)
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа подписал...
"Delfi Главное" - на пляже: рассказываем новости отдыхающим, "Без маски" - вице-министр экономики Литвы Помощь бизнесу, как образование экономиста помогает в политике (2)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
В субботу в Вильнюсе состоится шествие гомосексуалов: кто обращался за разрешением, муниципалитет не указал (167)
В субботу в Вильнюсе состоится шествие солидарности с...
Премьер-министр Литвы: правительство должно перенять Лукишкскую площадь в руки государства (26)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис убежден, что...
Водителей в Литве ждут перемены: увеличится плата за техосмотр (56)
В начале весны Министерство транспорта предложило, что...