В Кедайняй загорелся склад с зерном

Скопировать ссылку В Кедайняй загорелся склад с зерном

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10 июля, в 20.33 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили о том, что в Кедайняй, на ул. Прамонес, 8, открытым пламенем горит склад компании Kėdainių grūdai.