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В субботу около 19.00 в Кедайняй, на проезжей части, лежала пьяная ( 3.00 пром.) женщина (1958 года рождения). Во время досмотра в сумке женщины были обнаружены револьвер "Кора Брно" 6 мм калибра и девять патронов 5,6 мм калибра.
В Кедайняй, посреди дороги, лежала пьяная и вооруженная женщина
© Shutterstock nuotr.

Женщина находится под стражей.

Началось досудебное расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

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