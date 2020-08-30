В Кедайняй, посреди дороги, лежала пьяная и вооруженная женщина

aA
В субботу около 19.00 в Кедайняй, на проезжей части, лежала пьяная ( 3.00 пром.) женщина (1958 года рождения). Во время досмотра в сумке женщины были обнаружены револьвер "Кора Брно" 6 мм калибра и девять патронов 5,6 мм калибра.
Женщина находится под стражей.
Началось досудебное расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врачи опасаются, что вторая волна коронавируса наступит раньше: неизвестно, сколько учреждений будет работать (35)
Напряженность по поводу коронавируса только нарастает....
Заразившийся COVID-19 совладелец бара, ставшего очагом вируса: мы являемся свидетелями большой лжи (69)
Гедрюс Амбразявичюс, один из владельцев бара Adform kiemelis,...
Женщина, 3 месяца не имевшая доступ к деньгам на счету Revolut: они предложили мне купить новый телефон (12)
Три месяца - почти столько читательница Инга (имя...
Спасатели Паланги такого еще не видели: напуганные вирусом отдыхающие поразили изобретательностью (16)
Во время разговора в жаркой второй половине августа,...
Путана Инга, наркоман Касабланка, бывший десантник Ян и другие обитатели "Площади Борьбы" (61)
Первое, что попадается на глаза туристам приезжающим на...