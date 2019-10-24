По предварительным данным, кто-то из детей запустил в помещении школы какое-то другое пиротехническое средство. Помещения школы были задымлены, чувствовался сильный запах. Предполагают, что использовали цветной дым.

Из здания эвакуировали 850 учеников. Девятерых увезли в больницу (потом их отпустили с родителями домой).