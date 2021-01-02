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В пятницу в Кедайняй из окна многоквартирного дома выпал мужчина.
По данным Департамента полиции, в 20 ч. в Кедайняй, во дворе дома на ул. Жемайтес, было обнаружено тело мужчины (1991 г.р.). По предварительным данным, он выпал из окна.
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.
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