По данным Департамента полиции, в 20 ч. в Кедайняй, во дворе дома на ул. Жемайтес, было обнаружено тело мужчины (1991 г.р.). По предварительным данным, он выпал из окна.

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.