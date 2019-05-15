Во вторник, около 14 ч., жительница Кедайняй (1985 г.р.) заметила, что воры через окно забрались в квартиру на ул. С.Яугелё/Телегос.

Выяснилось, что из квартиры вынесли телевизор Samsung Smart, 3000 евро, различные украшения и другие личные вещи, со двора угнали автомобиль BMW X5 (2005 г.р.).

Ведется расследование, уточняется нанесенный ущерб.