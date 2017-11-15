Департамент полиции Литвы информировал, что 14 ноября мужчина (1959 г.р.) сообщил в полицию, что в воскресенье вечером, в 18 ч. в квартиру на ул. Шетос ворвались трое людей в масках (открыли дверной крючок), они осмотрели квартиру и, ничего не взяв, удалились.

Через несколько минут двое из них вернулись и потребовали 20 центов. Хозяин квартиры сказал, что денег у него нет, тогда они сбили его с ног, обыскали квартиру, нашли и забрали 64 евро, прожектор и швабру.

Нанесен ущерб на сумму – 72 евро. Пострадавший к врачам не обращался.