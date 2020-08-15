В Кедайняй без вести пропал 12-летний ребенок

Полиция сообщает, что мальчик 14 августа, в 09.30 ч., вышел из дома в Кедайняй, на ул. Шетос, и назад не вернулся. Полиция немедленно приступила к поиска пропавшего. В поисках участвуют и кинологи с собаками

Приметы: рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы. На мальчике была черная футболка, черные шорты, белые кеды с красными полосками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.