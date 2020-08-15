aA
Полиция Кедайняй разыскивает пропавшего без вести Саулюса Бачаускаса (2008 г.р.).
В Кедайняй без вести пропал 12-летний ребенок
© Kauno aps. VPK

Полиция сообщает, что мальчик 14 августа, в 09.30 ч., вышел из дома в Кедайняй, на ул. Шетос, и назад не вернулся. Полиция немедленно приступила к поиска пропавшего. В поисках участвуют и кинологи с собаками

Приметы: рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы. На мальчике была черная футболка, черные шорты, белые кеды с красными полосками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Daiva Razmuvienė Lietuviai plūsta į pajūrį / Mindaugo Milinio nuotr.

Врач предупреждает отдыхающих на взморье: на пляже безопасная дистанция 5-10 метров (62)

В настоящее время в Литве 20 очагов коронавируса ,...

Прощание с Александром Тарайковским, Минск Прощание с Александром Тарайковским, Минск Прощание с Александром Тарайковским, Минск

В Минске прощались с погибшим участником протестов (1)

Сегодня в Минске идет прощание с Александром...

В Литве зафиксировали 34 новых случая коронавируса (11)

В субботу в Литве за последние сутки зафиксировали 34...

Полиция в Литве находится в состоянии готовности: особое внимание будет уделять курортам (4)

В выходные полиция Литвы намерена особое внимание...

Комната в Паланге за 15 евро: нас приняли как близких родственников (9)

Известный обозреватель на Youtube Пол Де Мико или Паулюс...

|Maža didelių žinių kaina