В Казлу-Руде у нетрезвой женщины забрали двоих малолетних детей.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщила, что 9 марта, в 17.21 ч. поступило сообщение о том, что, в доме на ул. Витауто нетрезвая женщина не смотрит за детьми.

В организме женщины 1981 г.р. было 2,89 промилле. Дети 2013 и 2016 г.р. были переданы отцу.

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