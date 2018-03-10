Полиция сообщила, что 9 марта, в 17.21 ч. поступило сообщение о том, что, в доме на ул. Витауто нетрезвая женщина не смотрит за детьми.

В организме женщины 1981 г.р. было 2,89 промилле. Дети 2013 и 2016 г.р. были переданы отцу.