В Казлу Руде у упавшей с батута девочки диагностировали перелом позвоночника

Врачи сообщили в полицию, что 12 мая в Каунасскую больницу доставили несовершеннолетнюю (2002 г.р.). У нее диагностировали перелом позвоночника.

Пострадавшая рассказала, что в Казлу Руде (время и место уточняются) она упала с батута и получила травму.

Обстоятельства происшествия выясняются.