В Каунасскую клинику доставили упавшего с пеленального стола младенца

Полиция Литвы информирует, что помощь врачей потребовалась пострадавшему младенцу. Сообщается, что младенец упал с пеленального стола.
Kūdikis
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3 сентября из Пренай в Каунасскую клинику был доставлен младенец (2019 г.р.), который, как предполагают, упал с пеленального стола.

Ведется расследование.

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