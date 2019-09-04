В Каунасскую клинику доставили упавшего с пеленального стола младенца

Полиция Литвы информирует, что помощь врачей потребовалась пострадавшему младенцу. Сообщается, что младенец упал с пеленального стола.
3 сентября из Пренай в Каунасскую клинику был доставлен младенец (2019 г.р.), который, как предполагают, упал с пеленального стола.
Ведется расследование.
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Полиция Литвы информирует, что помощь врачей...
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