В Шакяй в доме лекарствами отравилась 8-летняя девочка.
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Об этом в полицию сообщили врачи клиники. Сообщалось, что 3 марта, около 16 ч. в Шакяйскую больницу из дома в Шакяй привезли девочку с симптомами медикаментозного отравления. Вскоре из Шакяй ребенка перевезли в Каунасскую клинику.

По данным врачей, девочка (2002 г.р.), выпила дома большое количество неустановленных лекарств.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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