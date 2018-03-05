Об этом в полицию сообщили врачи клиники. Сообщалось, что 3 марта, около 16 ч. в Шакяйскую больницу из дома в Шакяй привезли девочку с симптомами медикаментозного отравления. Вскоре из Шакяй ребенка перевезли в Каунасскую клинику.

По данным врачей, девочка (2002 г.р.), выпила дома большое количество неустановленных лекарств.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.