Сообщается, что 17 сентября, в 19.45 ч., в Шяуляй из жилого дома в Шяуляйскую республиканскую больницу была доставлена девочка. У 2,5-месячного младенца диагностировано кровоизлияние в мозг.
Младенца перевезли в Каунасскую клинику.
Полиция информировала DELFI, что об инциденте им сообщили врачи.
Больше подробностей об этой истории нет. По предварительным данным, начато расследование в связи с нанесением физической боли или нанесением незначительного ущерба здоровью.
В Каунасскую больницу поступил пострадавший младенец: диагностировано кровоизлияние в мозг
Полиция информировала, что младенец был...
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