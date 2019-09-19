В Каунасскую больницу поступил пострадавший младенец: диагностировано кровоизлияние в мозг

Сообщается, что 17 сентября, в 19.45 ч., в Шяуляй из жилого дома в Шяуляйскую республиканскую больницу была доставлена девочка. У 2,5-месячного младенца диагностировано кровоизлияние в мозг.

Младенца перевезли в Каунасскую клинику.

Полиция информировала DELFI, что об инциденте им сообщили врачи.

Больше подробностей об этой истории нет. По предварительным данным, начато расследование в связи с нанесением физической боли или нанесением незначительного ущерба здоровью.