В Каунасскую больницу доставлена выпавшая из окна девочка

Департамент полиции сообщает, что в Вилкавишкисе около дома была обнаружена пострадавшая девочка. По предварительным данным, она выпала из окна.
15 июля, в 14.40 ч. в Вилкавишкисе, во дворе дома обнаружили девочку (2009 г.р.). Ее увезли в больницу. Диагноз - травма головы.
По предварительным данным, девочка выпала из окна на втором этаже
Обстоятельства происшествия выясняются.
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