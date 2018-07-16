В Каунасскую больницу доставлена выпавшая из окна девочка

15 июля, в 14.40 ч. в Вилкавишкисе, во дворе дома обнаружили девочку (2009 г.р.). Ее увезли в больницу. Диагноз - травма головы.

По предварительным данным, девочка выпала из окна на втором этаже

Обстоятельства происшествия выясняются.