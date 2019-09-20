В Каунасскую больницу доставлен младенец, диагноз - кровоизлияние в мозг

19 сентября, в 19.55 ч., в больницу из Каунаса, был доставлен двухмесячный младенец. Диагноз - кровоизлияние в мозг.

По предварительным данным, когда малышу стало плохо, родители пытались ему помочь.

Семья ранее в поле зрения полиции не попадала. Начато расследование. Уточняются обстоятельства происшествия.

DELFI напоминает, что 17 сентября, в 19.45 ч., в Шяуляй из жилого дома в больницу доставили 2,5-месячного младенца. Диагноз - кровоизлияние в мозг. Младенца перевезли в Каунасскую клинику.

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Шяуляйская полиция информировала DELFI, что о происшествии им сообщили врачи.

По предварительным данным, начато расследование по факту нанесения физической боли или незначительного ущерба здоровью.

Специалист Шяуляйской службы по правам ребенка Сильва Шимкявичене сказала BNS, что семья ранее в поле зрения полиции не попадала.

По ее словам, родители с младенцем находятся в Каунасе, поэтому с ними пока пообщаться не удалось.