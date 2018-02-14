Департамент полиции Литвы информирует, что в Шакяй 12-летняя девочка отравилась лекарствами. Девочку из Шакяйской больницы перевезли в Каунасскую клинику.
13 февраля, в 21.30 ч. В Шакяйскую больницу из дома в Шакяй доставили и перевезли в Каунас девочку 2006 г.р. Диагноз - медикаментозное отравление.
Начато расследование.
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