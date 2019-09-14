Хозяйство, в котором для своих нужд выращивались 2 свиньи, было незарегистрированным, выращиваемые животные не задекларированы.

После того, как свиньи заболели, их хозяин проинформировал об этом частного ветеринарного врача, который взял образцы крови свиней и сообщил в ГСПВ.

С начала этого года это – 16-ый очаг африканской чумы свиней в местах содержания.

По информации ГСПВ, специалисты по ветеринарии принимают все неотложные меры для преграждения распространения африканской чумы свиней из очага заболевания.