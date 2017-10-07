В каунасском районе, в деревне Девогала воры украли из дома сейф с большой суммой денег, оружием и драгоценностями. Хозяева оценили ущерб в 100 000 евро.
Stiklo šukės
© Shutterstock nuotr.

Полиция получила сообщение о краже 6 октября.

Потерпевшие сообщили, что в период с 19 до 21 ч. из дома в деревне Девогала, выбив окно, украли сейф, в котором было 40 000 евро, пистолет Walther P99CAS, часы и различные золотые украшения. Ущерб – 98 500 евро.

Кроме того, из дома украли сумку с кошельком, в котором было 2500 евро.

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