Полиция получила сообщение о краже 6 октября.

Потерпевшие сообщили, что в период с 19 до 21 ч. из дома в деревне Девогала, выбив окно, украли сейф, в котором было 40 000 евро, пистолет Walther P99CAS, часы и различные золотые украшения. Ущерб – 98 500 евро.

Кроме того, из дома украли сумку с кошельком, в котором было 2500 евро.