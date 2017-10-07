Полиция получила сообщение о краже 6 октября.
Потерпевшие сообщили, что в период с 19 до 21 ч. из дома в деревне Девогала, выбив окно, украли сейф, в котором было 40 000 евро, пистолет Walther P99CAS, часы и различные золотые украшения. Ущерб – 98 500 евро.
Кроме того, из дома украли сумку с кошельком, в котором было 2500 евро.
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