В Каунасском районе вооруженный до зубов мужчина угрожал расправой полицейскому

Департамент полиции Литвы информировал, что в Каунасском районе подозреваемый угрожал полицейскому расправой. nušauti Выяснилось, что дома у подозреваемого было нелегальное оружие.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

3 сентября, около 23.50 ч., в деревне Арлавишкяй (Каунасский район), на ул. Кадагю сленё, полицейские искали украденный генератор. Когда они подъехали к жилому дому, из окна выглянул мужчина с похожим на оружие предметом в руке и пригрозил, что выстрелит в полицейского.

Когда на место происшествия приехало еще несколько экипажей полиции, мужчина добровольно вышел из дома. Его задержали.

Во время осмотра дома и территории полицейские обнаружили нелегально хранившееся там оружие: гладкоствольное охотничье ружье, револьвер и ударный механизм, 10 патронов, два ножа и оптический прицел.

Подозреваемый (1980 г.р.) был закрыт в арестантскую. Начато расследование по факту кражи, незаконного хранения оружия и оказания сопротивления стражам порядка.

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