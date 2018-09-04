В Каунасском районе вооруженный до зубов мужчина угрожал расправой полицейскому

3 сентября, около 23.50 ч., в деревне Арлавишкяй (Каунасский район), на ул. Кадагю сленё, полицейские искали украденный генератор. Когда они подъехали к жилому дому, из окна выглянул мужчина с похожим на оружие предметом в руке и пригрозил, что выстрелит в полицейского.
Когда на место происшествия приехало еще несколько экипажей полиции, мужчина добровольно вышел из дома. Его задержали.
Во время осмотра дома и территории полицейские обнаружили нелегально хранившееся там оружие: гладкоствольное охотничье ружье, револьвер и ударный механизм, 10 патронов, два ножа и оптический прицел.
Подозреваемый (1980 г.р.) был закрыт в арестантскую. Начато расследование по факту кражи, незаконного хранения оружия и оказания сопротивления стражам порядка.
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