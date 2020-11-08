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Департамент полиции информировал, что в Каунасском районе в ДТП погиб мотоциклист.
8 ноября, в 12.56 ч., на дороге Чекишке-Цинкишкес, у деревни Северинава, столкнулись автомобиль Volvo и мотоцикл.
В ДТП погиб мотоциклист, личность погибшего выясняется.
Ведется расследование.
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