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Департамент полиции информировал, что в Каунасском районе в ДТП погиб мотоциклист.
В Каунасском районе в ДТП погиб мотоциклист
© DELFI / Ainis Gurevičius

8 ноября, в 12.56 ч., на дороге Чекишке-Цинкишкес, у деревни Северинава, столкнулись автомобиль Volvo и мотоцикл.

В ДТП погиб мотоциклист, личность погибшего выясняется.

Ведется расследование.

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