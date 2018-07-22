Главный специалист отдела координации ситуаций департамента противопожарной охраны и спасения Люциюс Рузгас сказал BNS, что в самолёте летели два человека, но они не получили тяжелых травм.
"Самолет упал. В нём летели два человека. Оба легко пострадали. Один из них является гражданином Литвы. Это пилот-инструктор. Возраст: 52 года. Другой летевший, скажем, курсант, который является гражданином Великобритании, родился в 1985 году", - сказал Л. Рузгас.
По его словам, падая, самолет не загорелся, а также не произошло утечки топлива или масла.
"Самолет не горел, однако пожарники на месте на всякий случай подготовили генератор пены. Существенного ущерба для окружающей среды нет, потому что не было утечки ни топлива, ни масла. Пока что такая ситуация", - сказал Л. Рузгас.
Упавший самолёт в воскресенье взлетел с Каунасского аэродрома Алексотас.
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