Полиция сообщает, что в 13.35 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасском районе у деревни Даучёняй, на дороге Вилькия-Середжюс, тягач Iveco, которым управлял нетрезвый водитель (0,58 промилле), сбил двух велосипедистов (мужчину и женщину).

На месте происшествия работали врачи и полиция. Водителя тягача доставили в больницу, чтобы взять кровь на анализ.

Жизнь мужчины врачам спасти не удалось - он скончался. Полиция информирует, что движение на дороге было остановлено.