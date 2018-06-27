27 июня в Каунасском районе тягач врезался в двух велосипедистов. Выяснилось, что виновник ДТП был пьян. Пострадали мужчина и женщина.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Полиция сообщает, что в 13.35 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасском районе у деревни Даучёняй, на дороге Вилькия-Середжюс, тягач Iveco, которым управлял нетрезвый водитель (0,58 промилле), сбил двух велосипедистов (мужчину и женщину).

На месте происшествия работали врачи и полиция. Водителя тягача доставили в больницу, чтобы взять кровь на анализ.

Жизнь мужчины врачам спасти не удалось - он скончался. Полиция информирует, что движение на дороге было остановлено.

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