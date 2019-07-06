В каунасском районе с дороги съехал автомобиль, погибла женщина

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что сообщение поступило в 19.08 ч.
Сообщалось, что пострадавшую из автомобиля вытаскивали спасатели, она не выжила.
Пожарные-спасатели сообщили, что в ДТП пострадал еще один человек, мужчине потребовалась помощь врачей.
Около места ДТП образовались заторы.
Ведется расследование.
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