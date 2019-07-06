В каунасском районе с дороги съехал автомобиль, погибла женщина

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что сообщение поступило в 19.08 ч.

Сообщалось, что пострадавшую из автомобиля вытаскивали спасатели, она не выжила.

Пожарные-спасатели сообщили, что в ДТП пострадал еще один человек, мужчине потребовалась помощь врачей.

Около места ДТП образовались заторы.

Ведется расследование.