19 сентября вечером в Каунасскую больницу была доставлена новорожденная девочка. Врачи диагностировали у нее перелом черепа. Мать девочки сказала, что как только увидела опухоль на головке младенца, сразу же поехала в больницу. Как младенец получил травму, неизвестно.
© Fotolia

19 сентября, в 20 ч.в каунасскую клинику из деревни Норейкишкю (Каунасский район) была доставлена и из-за перелома черепа госпитализирована новорожденная девочка (2017 г.р.).

Представитель полиции каунасского округа Юстина Казрагите сказала DELFI, что мать сама привезла младенца в больницу. Врачи считают, что травма была получена в результате падения.

Обстоятельства, при которых младенец пострадал, точно не известны. Начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсе обокрали Национальный онкологический институт, похищена дорогая техника (1)

20 сентября, в период с 00.00 до 4.30 ч. в Вильнюсе, по адресу...

В Каунасском районе при невыясненных обстоятельствах серьезно пострадал младенец

19 сентября вечером в Каунасскую больницу была...

Нетрезвая прокурор справляла нужду в общественном месте и ругалась с полицейскими (44)

Нетрезвая прокурор Вильнюсской прокуратуры Илона...

В Акмянском районе мужчина бензопилой повредил автомобиль своей сожительницы (1)

В деревне Венранкю агрессивный мужчина угрожал...

Полиция начала досудебное расследование о взломе аккаунта министра обороны в Facebook (2)

Бюро криминальной полиции Литвы начало досудебное...

TOP новостей

Новейший прогноз: вскоре начнет сокращаться численность работающего населения (23)

Государство собирает больше налогов, а ближайшие...

Президент Литвы в ООН: Кремль не способен побороть свою ненависть к Западу Представители России не стали слушать выступление президента Литвы (517)

Руководство России никак не может побороть свою...

Лидер соцдемов удивил своей позицией в вопросе Островецкой АЭС (44)

Председатель социал-демократической партии Гинтаутас...

Раскрыты подробности ракетного удара с вертолета на учениях "Запад-2017" (14)

Стали известны обстоятельства чрезвычайного...

В следующем году будут пересчитаны все пенсии (32)

Многие слышали, что на пенсию люди в будущем будут...