В Каунасском районе при невыясненных обстоятельствах серьезно пострадал младенец

19 сентября, в 20 ч.в каунасскую клинику из деревни Норейкишкю (Каунасский район) была доставлена и из-за перелома черепа госпитализирована новорожденная девочка (2017 г.р.).
Представитель полиции каунасского округа Юстина Казрагите сказала DELFI, что мать сама привезла младенца в больницу. Врачи считают, что травма была получена в результате падения.
Обстоятельства, при которых младенец пострадал, точно не известны. Начато расследование.
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