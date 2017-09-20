В Каунасском районе при невыясненных обстоятельствах серьезно пострадал младенец

19 сентября, в 20 ч.в каунасскую клинику из деревни Норейкишкю (Каунасский район) была доставлена и из-за перелома черепа госпитализирована новорожденная девочка (2017 г.р.).

Представитель полиции каунасского округа Юстина Казрагите сказала DELFI, что мать сама привезла младенца в больницу. Врачи считают, что травма была получена в результате падения.

Обстоятельства, при которых младенец пострадал, точно не известны. Начато расследование.