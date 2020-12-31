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В Каунасском районе пострадал младенец.
Kūdikis
Kūdikis
© Shutterstock

Департамент полиции сообщил, что 29 декабря в больницу был доставлен и госпитализирован пострадавший младенец (2020 г.р.).

Начато расследование по факту нанесения серьезного ущерба здоровью.

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