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В Каунасском районе полиция полиция разыскивает пропавшего без вести Арнольдаса Ракаускаса (1998 г.р.). Ракаускас пропал 29 декабря, после того, как в 23 ч. вышел из дома своего знакомого в деревне Казимерава (Каунасский район).
Arnoldas Rakauskas
Arnoldas Rakauskas
© Kauno aps. VPK

Пропавшего искали кинологи с собаками, вылетал вертолет. В поисках пропавшего участвовали и его близкие. Молодой человек до сих пор не найден.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру (8 612) 63787 или 112.

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