Пропавшего искали кинологи с собаками, вылетал вертолет. В поисках пропавшего участвовали и его близкие. Молодой человек до сих пор не найден.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру (8 612) 63787 или 112.