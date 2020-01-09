Полиция Каунасского района разыскивает Ону-Бируте Ринкявичене (1938 г.р.). Женщина 5 января, около 12 ч., ушла из дома в Гарляве (Каунасский район), на ул. Вайжганто, и не вернулась. Несмотря на интенсивный поиск, найти женщину до сих пор не удалось.
© Kauno aps. VPK

Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, волосы короткие седые, глаза синие. Женщина с трудом ориентируется в пространстве. На ней был светлый пиджак и темные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины или может предоставить другую ценную информацию, просят звонить по номерам (8 700) 63 623, (8 37) 303 450 или 112.

Dingo Ona Birutė Rinkevičienė

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