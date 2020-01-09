Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, волосы короткие седые, глаза синие. Женщина с трудом ориентируется в пространстве. На ней был светлый пиджак и темные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины или может предоставить другую ценную информацию, просят звонить по номерам (8 700) 63 623, (8 37) 303 450 или 112.