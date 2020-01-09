Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, волосы короткие седые, глаза синие. Женщина с трудом ориентируется в пространстве. На ней был светлый пиджак и темные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины или может предоставить другую ценную информацию, просят звонить по номерам (8 700) 63 623, (8 37) 303 450 или 112.
В Клаунасском районе полиция разыскивает пропавшую женщину
Полиция Каунасского района разыскивает Ону-Бируте...
Мужчина покусал охранника магазина и украл бутылку водки (3)
8 января в полицию позвонил охранник магазина, который...
В Рокишкском районе ночью был ограблен священник (2)
В ночь на 9 января, в 2.58 ч., житель Биржай (1965 г.р.) сообщил...
Пожарные в Друскининкай спасали строителей, один человек скончался (2)
8 января, в 9.04 ч., пожарные-спасатели получили сообщение...
Большой пожар в Вильнюсском районе: горел конезавод (5)
В среду в Вильнюсском районе начался большой пожар -...
TOP новостей
Глава Grigeo: неочищенные промышленные стоки попадали в залив через аварийную трубу
Президент и главный акционер группы предприятий по...
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией ответ Наркевича (34)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что все...
Закрывается Trasalis: новые хозяева займутся иной деятельностью
Гостиница и центр водных развлечений Trasalis работает...
В Лукишкской тюрьме идет подготовка к съемкам сериала Netflix "Очень странные дела"
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things)...
После скандала с Grigeo появились новые подозрения: почему этого не замечали городские власти (7)
После появления скандальной информации о том, что Grigeo...