Чуть после полуночи водитель автомобиля Volkswagen Polo не остановился по требованию полиции и попытался скрыться. За ним проследовали 3 экипажа полиции.

Погоня перешла в поле. По первоначальным даным, в автомобиле находились 6 человек, которые из окна выбрасывали неизвестные вещества.

В итоге у деревни Вайводишкес на большой скорости автомобиль перевернулся. Полагали, что после этого люди в автомобиле оказались зажатыми. Однако эта информация не подтвердилась. Но, к сожалению, без травм не обошлось.

После аварии, все находившиеся в автомобиле люди пострадали. Их доставили в больницу. Обстоятельства происшествия расследуются.