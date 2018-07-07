Чуть после полуночи водитель автомобиля Volkswagen Polo не остановился по требованию полиции и попытался скрыться. За ним проследовали 3 экипажа полиции.
Погоня перешла в поле. По первоначальным даным, в автомобиле находились 6 человек, которые из окна выбрасывали неизвестные вещества.
В итоге у деревни Вайводишкес на большой скорости автомобиль перевернулся. Полагали, что после этого люди в автомобиле оказались зажатыми. Однако эта информация не подтвердилась. Но, к сожалению, без травм не обошлось.
После аварии, все находившиеся в автомобиле люди пострадали. Их доставили в больницу. Обстоятельства происшествия расследуются.
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