В Каунасском районе полицейский на служебном авто сбил пешехода.

Департамент полиции информировал, что 20 июня, в 18.23 ч., Каунасском районе, в Гарляве, на ул. A.Баранауско, служебный автомобиль VW Kombi, которым в служебное время управлял трезвый следователь ГПК Каунасского округа M.С. (1992 г.р.), когда ехал задним ходом, зацепил пешехода - пожилую женщину (1937 г.р.).
Женщина получила травму головы. Ей назначили амбулаторное лечение.
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