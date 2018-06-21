В Каунасском районе полицейский на служебном авто сбил пешехода.

Департамент полиции информировал, что 20 июня, в 18.23 ч., Каунасском районе, в Гарляве, на ул. A.Баранауско, служебный автомобиль VW Kombi, которым в служебное время управлял трезвый следователь ГПК Каунасского округа M.С. (1992 г.р.), когда ехал задним ходом, зацепил пешехода - пожилую женщину (1937 г.р.).

Женщина получила травму головы. Ей назначили амбулаторное лечение.