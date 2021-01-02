В Каунасском районе похищен и вывезен за границу двухлетний ребенок

Скопировать ссылку В Каунасском районе похищен и вывезен за границу двухлетний ребенок

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1 января, в 16.14 ч в Каунасском районе в полицию поступило сообщение о похищении 2-летнего ребенка. Мать (1988 г.р.) пропавшего сообщила, что мальчика (2018 г.р.) в городке Академия (Каунасский район) в 9.30 ч., без ведома и разрешения матери забрал иностранец (1989 г.р.) и, возможно, увез в другую страну ЕС.