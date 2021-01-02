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1 января, в 16.14 ч в Каунасском районе в полицию поступило сообщение о похищении 2-летнего ребенка. Мать (1988 г.р.) пропавшего сообщила, что мальчика (2018 г.р.) в городке Академия (Каунасский район) в 9.30 ч., без ведома и разрешения матери забрал иностранец (1989 г.р.) и, возможно, увез в другую страну ЕС.
Ребенка похитил отец (гражданин Франции).
Начато расследование по факту похищения близким человеком, за такое нарушение грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
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