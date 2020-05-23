В Каунасском районе по вине нетрезвого водителя в ДТП погиб мотоциклист

22 мая, в 16.20 ч., в Каунасском районе, в деревне Миткунай, автомобиль Opel Astra, которым управлял нетрезвый мужчина (1969 г.р.), выезжая со второстепенной дороги не пропустил мотоциклиста на YAMAHA YZF-R6 и столкнулся с ним.
В ДТП погиб 25-летний мотоциклист. Водитель Opel Astra был пьян - 2,08 промилле.
Ведется расследование.
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