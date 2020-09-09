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9 сентября, в 14.40 ч., в Каунасском районе, около Кармелавы, на дороге Каунас-Йонава с дороги съехал и перевернулся тягач Volvo, который вез 19 тонн дизельного топлива.
В Каунасском районе перевернулась автоцистерна, из нее вылилось дизельное топливо
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Дизельное топливо вытекало из цистерны Orlen Lietuva около реки Шешува. По словам пожарных-спасателей, авария произошла у деревни Гирининкай II. Пожарные установили специальные заграждения, чтобы дизель не попал в реку, пытаются закупорить цистерну.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

По данным полиции, причина ДТП - лопнувшее колесо тягача. Водитель (1991 г.р.) был трезвым.

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