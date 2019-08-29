В Каунасском районе обнаружено тело мужчины

Департамент полиции Литвы информировал, что в Каунасском районе было обнаружено тело мужчины.
28 августа, в 18 ч., в Каунасском районе, в деревне Науясодис, в Клебонишкском лесу, было обнаружено тело убитого мужчины (1975 г.р.).
По предварительным данным, на теле обнаружены многочисленные колотые раны.
Начато расследование.
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