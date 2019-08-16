В Каунасском районе на баскетбольной площадке стреляли в подростка

Молодой человек пояснил, что в тот же день, около 21:00, когда он играл на баскетбольной площадке, в него выстрелили из неустановленного огнестрельного оружия.
Нетрезвые (0,9 и 2,12 промилле) подозреваемые (1982 и 1956 г. р.) были помещены в арестантскую, а в их домах был обнаружено и изъято разобранное духовое ружье и 28 патронов.
Начато досудебное расследование о нарушении общественного порядка и незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами.
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