В Каунасском районе из-за пьяного водителя - авария

В субботу примерно в 11:00 в Каунасском районе, в деревне, столкнулись два автомобиля.
Как сообщает полиция, у одного из водителей установлено опьянение средней степени тяжести.
Пока обстоятельства происшествия неизвестны.
Ведется расследование.
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